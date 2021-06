Analía Hirmbruchner, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina de fútbol femenino, renunció a su puesto y lo expresó en una carta donde expone la mala relación que tiene con el entrenador, Carlos Borrello.

La ex número 10 de River, Independiente y UAI Urquiza destacó: “Quiero emitir a través de este comunicado mi decisión de dejar de ser parte del proyecto junto a Carlos Borrello. Dejando claro el motivo a través de este medio: no estar de acuerdo con el estilo de liderazgo, formas y modos de conducción, entre otros, por parte de quién encabeza y conduce nuestro equipo de trabajo“.

"Quienes me conocen saben que tipo de persona soy y, sinceramente, creo que bajo este modelo de conducción no logro poder brindarme al cien por ciento, con la confianza necesaria y en un entorno saludable… Es decir, en cierta forma, todos necesitamos el reconocimiento y, tras diferentes episodios en donde me sentí desvalorizada y no tenida en cuenta, bajo un un hilo conductor no concordante con mis pensamientos, sentimientos y acciones, es que decido tomar esta decisión“.

Borrello ha tenido otros cuestionamientos de jugadoras que quedaron fuera de la Selección, tales como , Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, Ruth Bravo y Belén Potassa.