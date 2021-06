En el décimo aniversario de la creación de nuestra página Cba24n.com.ar hacemos un resumen de algunos sucesos que se destacaron el ámbito cultural y artístico de la ciudad.

Invierno de 2013: 400 años de la UNC

Los días 17, 18 y 19 de junio de 2013 la Universidad Nacional de Córdoba celebró sus cuatro siglos con distintos shows en los barrios de la ciudad de Córdoba.

Los festejos que se realizaron durante 400 días, incluyeron intervenciones callejeras y actividades culturales en el Pabellón Argentina, la Manzana Jesuítica, el Barrio Clínicas y el Observatorio.

El miércoles 19 de junio se realizó el acto académico en la Sala de las Américas, con la presencia de autoridades nacionales y un locro popular en la Ciudad Universitaria. A partir de las 16, en la explanada del Pabellón Argentina, se realizó el acto y un festival artístico de cierre de los festejos “400 días hacia los 400 años”.

La ceremonia contó con la presencia de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo acompañada por las máximas autoridades universitarias, provinciales y municipales.

El cierre a toda música y color, a cargo de Fito Páez, quien tocó junto a la Orquesta Juvenil Libertador San Martín. En el comienzo de los festejos León Giego y Charly García también estuvieron presentes.

Vemos un extracto de lo que significó ese magno acontecimiento que tuvo shows acordes con la celebración

Otoño 2012

María Teresa Andruetto recibe el Premio Hans Christian Andersen 2012

El jurado del Premio Andersen 2012 reconoce la estética en su obra, la sensibilidad presente en sus libros, la profundidad y la poética afianzada en una base claramente literaria.

Adruetto también fue la ganadora del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2009.

Meses después l a Universidad Nacional de Córdoba brindó un sentido homenaje a María Teresa Andruetto, con la entrega del Premio Universitario de Cultura “400 años”. Su candidatura a esta distinción –que la Casa de Trejo creó en el marco de los festejos por su cuarto centenario- fue elevado por el Programa en Promoción y Animación a la Lengua y la Escritura (PROPALE) y el Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ), y contó con el respaldo de las facultades de Artes y Filosofía y Humanidades.

Andruetto, creadora de como Veladuras, El País de Juan, La Mujer Vampiro, El caballo de Chuang Tzu, entre otras, fue homenajeada recientemente con el premio “Hans Christian Andersen”, también conocido como el "pequeño Nobel de la Literatura". Representa la mayor distinción a nivel mundial a un autor de literatura infantil y es la primera vez –desde que se instituyó en 1956– en recaer en un autor argentino.

Verano de 2012

La diva del pop Madonna debió superar un corte de energía de más de una hora, que habría sido causado por un generador de su propia producción, para completar su recital en el estadio Mario Kempes de Córdoba, ante 50.000 personas.

Madonna, quien con este concierto finalizó su gira "MDNA Tour", había iniciado su actuación una hora más tarde de lo anunciado, a eso de las 23.30 del sábado ante la impaciencia de sus seguidores. De igual modo constituyó un show inolvidable para sus miles de fans que se dieron un gusto que parecía inalcanzable.

Anécdotas que sucedieron por esos días y relacionados con este espectáculo...

Invierno de 2014

El 8 de junio se inaugura la primera etapa del Parque Kempes. Cuenta con la coordinación de la Agencia Córdoba Deportes, es un hermoso lugar donde escaparte en busca de un recreo reparador. Es un predio de 40 hectáreas en donde se pueden hacer diferentes actividades. Un ámbito sano para aprovechar en familiar y con amigos. Está ubicado en la zona noroeste de la ciudad. Ofrece estaciones aeróbicas, juegos infantiles, bike park y ciclovías. El predio fue reforestado con 500 especies autóctonas y exóticas, y parquización de tipo arbustiva.

Hace unos días celebrábamos la reapertura luego de su cierre por la pandemia.

Primavera 2014

El gobernador José Manuel de la Sota inauguró el nuevo Centro Cultural Córdoba. El espacio forma parte de un conjunto de alto valor cultural, junto al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa y el Museo de Ciencias Naturales Arturo Illia.

El polo cultural está constituido por el Archivo Histórico de la Provincia, la Junta Provincial de Historia de la Provincia de Córdoba, un Centro de Interpretación-Exposiciones y un Auditorio con una capacidad para 200 personas. El predio cuenta con un sector de estacionamiento, playa de maniobras y acceso de servicios.

El impacto que tendrá el Centro Cultural Córdoba es enorme, ya que se integra a la Media Legua Cultural que comienza en el Teatro Real y finaliza en la Ciudad de las Artes. Los últimos años, antes de la pnademia albergo la Feria del Libro Infantil y Juvenil. En estos momentos funciona como centro de hisopado por Covid 19.

La anécdota: sus instalaciones fueron utilizadas como locación de varias escenas de la exitosa serie cordobesa: "La chica que limpia".

Así lo cronicaba Canal 10

Invierno de 2015

Les Luthiers presentaron el espectáculo Viejos hazmerreíres en el estadio Orfeo Superdomo, Córdoba, luego de una semana de la muerte de uno de los fundadores del grupo, Daniel Rabinovich, que falleció a los 71 años por problemas cardíacos.

Marcos Mundstock, Carlos Núñez Cortés, Jorge Maronna y Carlos López Puccio realizaron el show humorístico frente a cientos de personas, pero no hicieron ninguna referencia sobre el duro golpe que sufrieron. Su pensamiento quedó plasmado en la carta de despedida que publicaron en Facebook y fue repartida al público con el programa de la obra.

"Hoy estamos de duelo pero, aun tristes y doloridos, mantenemos nuestra decisión de seguir trabajando. Vamos a continuar con lo que mejor sabemos y más nos gusta, este bendito oficio de hacer reír a la gente. Es lo que quería Daniel", habían explicado en un comunicado.

Otoño 2016

La Ciudad de Córdoba fue el escenario elegido por Paul McCartney para abrir su gira One on one, ante la presencia de unas 45 mil personas. Tras tocar los temas Save us y Can't buy me love, el ex Beatle saludó a todos los presentes. "¡Buenas noches Córdoba! ¡Hola culiados!", dijo, en alusión al típico término cordobés.

El estadio Mario Kempes fue preparado especialmente para la ocasión y estalló a las 19.30 del domingo 15 de mayo, cuando McCartney salió al escenario ante la presencia privilegiada en primera fila de Charly García. El recital estuvo caracterizado por la gran cantidad de temas clásicos interpretados y duró casi tres horas.

Invierno de 2018

Martha Argerich y la Orquesta Sinfónica de la Provincia se presentaron el sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 20:00 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina

La presencia de la destacada pianista (Buenos Aires, 1941) es posible gracias la articulación entre el Gobierno de Córdoba, por intermedio de la Agencia Córdoba Cultura, el Banco de la Provincia de Córdoba y la Fundación Pro Arte Córdoba, además de una cantidad de empresas y particulares, que suman apoyos para concretar la presentación de la artista, una de las importantes pianistas del mundo.

Argerich sube a escena en compañía del pianista cubano Mauricio Vallina, de Annie Dutoit y de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, dirigida por Guillermo Becerra.

El programa:

“Lenore” Melodrama para recitante y piano S. 346 (Estreno en Argentina) Piano: Martha Argerich

Recitante: Annie Dutoit; Poema Sinfónico Nº 3 “Les Preludes” S. 126 – Piano: Martha Argerich

“Totetanz” Danza macabra para piano y orquesta S. 126 – Piano: Mauricio Vallina

Concierto para piano y orquesta Nº 1 en Mi bemol Mayor S. 124 – Piano: Martha Argerich y Orq. Sinfónica de Córdoba – Director invitado Guillermo Becerra

Dada la enorme convocatoria la pianista, el director y demás músicos realizaron un ensayo didáctico para el público con una entrada módica cuya recaudación fue donada.

Otoño de 2019

El VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que tuvo lugar en Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo de 2019, se celebró bajo el lema «América y el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento» ese fue su lema.

. El congreso reunió a casi doscientos cincuenta ponentes provenientes de treinta y dos países de América, África, Asia y Europa» y se analizaron cuestiones como «el futuro iberoamericano del español, la incidencia de las tecnologías digitales, el valor económico del español, los retos de las industrias culturales, el turismo idiomático, la traducción, el mestizaje lingüístico, la enseñanza del español y de su literatura, o la importancia de un lenguaje jurídico claro, entre otras muchas».

Tuvo un cierre brillante con las palabras de la escritora local María Teresa Andruetto que resonaron en el mundo...

Este suceso implicó que días antes se inauguraran obras de remodelación en el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba, principal sede del Congreso. La ceremonia se realizó el martes 19 de marzo a las 19 hs., fue presidida por el gobernador Juan Schiaretti. Posteriormente, a las 21.30, la Orquesta Sinfónica de Córdoba subió a escena para interpretar un repertorio clásico.

Otoño de 2019

EL 23 de marzo quedó inaugurado el Parque del Chateau, un espacio diseñado para recreación y descanso, donde la naturaleza y el arte se fusionan en 14 hectáreas.

El pulmón verde que embellece la zona norte de la ciudad capital ya está habilitado para disfrute de las familias cordobesas. Un cuidado equilibro entre naturaleza y arte que, además, complementa al Parque del Kempes. Son 14 hectáreas dotadas de servicios y wifi libre y gratuito.

El palacete de la familia Carreras es el centro del nuevo pulmón verde de la ciudad

El parque está ubicado al lado del Complejo Ferial y frente al Estadio Kempes.Las plazas con juegos son una de las características del parque

Otoño de 2019

La Comedia Cordobesa es uno de los elencos teatrales más importantes de nuestra provincia. Se trata del grupo de actores oficial del Teatro Real, que festejó sus 60 años de existencia con la presentación de la pieza “Cabaret Carmona”, con entrada gratuita.

La celebración se realizó en la sala Carlos Giménez del teatro, con la presencia de los miembros actuales del elenco y de los que ya dejaron de serlo. Sumó emotividad a esta actuación el hecho de que al cuerpo actual del grupo se sumaron ex actores de la Comedia y alumnos del Seminario de Teatro Jolie Libois, propio del Real.

Primavera de 2020

La escritora argentina Perla Suez ganó el sábado 13 de noviembre la vigésima edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que entrega el Gobierno de Venezuela, con su obra "El país del diablo", una historia decimonónica que fue publicada en 2015. El veredicto fue tomado de manera unánime por los tres miembros del jurado.

Suez se convirtió así en la segunda mujer en conquistar este premio que fue instaurado en 1967, luego de que la mexicana Elena Poniatowska lo consiguiese en 2007 con "El tren pasa primero".

Además, fue la cuarta ocasión en que una obra de Argentina se impuso en el certamen, luego de "Los perros del paraíso" de Abel Posse en 1987, "Santo oficio de la memoria" de Mempo Giardinelli en 1993, y "Blanco nocturno" de Ricardo Piglia, en 2011.|

En esta edición del premio, conquistado también en el pasado por el colombiano Gabriel García Márquez y el chileno Roberto Bolaño, otras cinco mujeres acompañaron a Suez en el grupo de diez finalistas que lograron sobresalir entre las 214 obras postuladas.

Esa misma primavera:

La escritora Camila Sosa Villada fue reconocida con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2020 por su novela "Las malas" por "la gran destreza narrativa, la originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata”, según destacó el jurado, que también señaló que se trata de "un texto rudo y a la vez hermoso" y "este extraño equilibrio lo convierte en una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención".



"'Las malas' es ficción y realidad trabajada en el molcajete del oficio y la inspiración", agregó el jurado de esta edición integrado por Ana García Bergua y Ave Barrera, de México, y Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela, quienes debieron elegir entre 67 candidaturas provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Se traducirá al inglés. Ya puede leerse en francés, alemán, croata, mientras espera llegar a los lectores italianos y noruegos, ya Brasil este año, según informó Paola Lucantis, editora de la obra.